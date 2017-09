Današnje jutro najhladnejše v letošnjem koledarskem poletju

Ljubljana, 21. septembra - Današnje jutro, ko se je temperatura v mraziščih Notranjske in v alpskih dolinah spustila pod ledišče, je bilo najhladnejše v letošnjem koledarskem poletju, meteorološko pa smo že v jeseni. Po Sloveniji smo zjutraj namerili do šest stopinj Celzija, to je nekoliko ekstremno, ne pa rekordno, je za STA povedal dežurni meteorolog Brane Gregorčič.