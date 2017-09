Šest let po nesreči hitri vlak na Kitajskem spet s polno hitrostjo

Peking, 21. septembra - Šest let po tragični železniški nesreči je Kitajska danes spet zvišala najvišjo hitrost hitrega vlaka na progi med Pekingom in Šanghajem na 350 kilometrov na uro. S tem bodo potniki 1318-kilometrsko razdaljo med velemestoma premagali v štirih urah in 28 minutah ter tako prihranili skoraj eno uro časa.