Brdo pri Kranju, 21. septembra - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so opravili žreb četrtfinalnih dvobojev za pokal Slovenije. Ljubljanska Olimpija, trenutno vodilna v Prvi ligi Telekom Slovenija, se bo pomerila z državnim prvakom iz Maribora, drugi četrtfinalni pari pa so Aluminij - Krka, Celje - Mura in Triglav - Gorica. Termina četrtfinalnih tekem sta 18. in 25. oktober.