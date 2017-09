V Avstraliji zaskrbljeni zaradi bakterije, ki povzroča burulsko razjedo

Sydney, 21. septembra - V Avstralijo so letos zabeležili za 50 odstotkov več primerov burulske razjede, ki jo povzroča bakterija mycrobakterium ulcerans. Zdravstveni oblasti so zaskrbljene, saj še ne vedo razloga za takšen porast bakterije, ki je običajno prisotna v tropskih državah. V zvezni državi Viktorija so letos zabeležili že 159 primerov. Lani 102.