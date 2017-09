V Posavju najpogosteje bolniško odsotni z dela

Krško, 24. septembra - Krška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), posavska območna podružnica gospodarske zbornice in lokalna območna obrtno-podjetniška zbornica so v Krškem nedavno pripravile tematsko konferenco o bolniški odsotnosti z dela v Posavju. Na omenjeni konferenci so opozorili, da je ta v Posavju najpogostejša v državi.