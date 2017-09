Otvoritev gobarske sezone prinaša tudi nevarnosti zastrupitve

Ljubljana, 21. septembra - Gobarska sezona je na vrhuncu, zato Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) znova opozarja na previdnost pri uživanju gob, saj so številne med njimi strupene. Zastrupitve z gobami so pogoste v poznem poletnem, predvsem pa v jesenskem času. Vzrok za zastrupitev pa je velikokrat zamenjava strupene gobe z užitno, so pojasnili na NIJZ.