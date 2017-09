WTO: V prvem polletju močna rast svetovne trgovine

Ženeva, 21. septembra - Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je povišala napoved letošnje rasti globalne trgovine, potem ko so prvi podatki pokazali, da je ta v prvem polletju občutno narasla, predvsem na račun večjega povpraševanja iz Azije in Severne Amerike. Napoved letošnje rasti so v organizaciji povišali z 2,4 na 3,6 odstotka.