Ljubljana, 21. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi predmeta na vozišču oviran promet na štajerski avtocesti pred priključkom Maribor jug proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom iz smeri Viča in Brezovice ter na cesti Jeprca-Ljubljana v Medvodah v obe smeri.