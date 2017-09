DZ sprejel novelo zakona o strokovnih in znanstvenih nazivih

Ljubljana, 26. septembra - DZ je na današnji seji z 59 glasovi za in brez glasu proti potrdil novelo zakona o strokovnih in znanstvenih nazivih, ki uvaja globo za posameznike, ki se predstavljajo z napačnim strokovnim oziroma znanstvenim naslovom ali nazivom strokovne izobrazbe. Podporo zakonu so ob razpravi napovedali v SMC in DeSUS.