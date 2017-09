Najstniki v ZDA za generacijo iz 70. let zaostajajo za tri leta

Miami, 21. septembra - Današnji najstniki v ZDA so približno tri leta za svojimi vrstniki iz 70. let minulega stoletja, kar zadeva spolne odnose, pitje alkohola in dela za plačilo, je pokazala raziskava, v kateri je med letoma 1976 in 2016 sodelovalo 8,3 milijona ameriških najstnikov. Izsledke raziskave so objavili v reviji Child Development.