Celjani odhajajo v Hamletovo deželo

Celje, 22. septembra - Za rokometaše Celja Pivovarne Laško ni počitka. Tekme v elitni evropski ligi prvakov in regionalni ligi Seha se vrstijo kot po tekočem traku, po zahtevnih preizkušnjah z madžarskim Veszpremom in hrvaškim Zagrebom konec minulega in v začetku tega tedna pa jih že v nedeljo čaka tekma v danskem Aalborgu, ki se bo pričela ob 16.50.