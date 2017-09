Varnostni svet ZN potrdil reformo mirovnih operacij po svetu

New York, 20. septembra - Varnostni svet ZN je danes v New Yorku potrdil reformo mirovnih operacij po svetu. V resoluciji, ki so jo potrdile soglasno, so članice VS ZN zapisale, da naj bi mirovne operacije poslej potekale bolj odgovorno, bile učinkovitejše ter preglednejše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.