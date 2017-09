Španci in Britanci med seboj že v uvodnem krogu v Davisovem pokalu

London, 20. septembra - Španska moška teniška reprezentanca se bo v prvem krogu svetovne skupine v Davisovem pokalu v letu 2018 pomerila z Veliko Britanijo. Francoske in belgijske teniške igralce, ki so se letos prebili v veliki finale - ta bo na sporedu med 24. in 26. novembrom v francoskem Lillu - v uvodnem krogu čakajo Nizozemci oziroma Madžari.