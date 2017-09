V Ajdovščini se predstavljajo podjetja in obrtniki

Ajdovščina, 22. septembra - Ljudska univerza Ajdovščina v sodelovanju z Občino Ajdovščina in ostalimi partnerji danes in v soboto prvič pripravlja Dan ajdovske industrije in podjetništva, ki so ga poimenovali Incastra. Dvodnevni dogodek bo namenjen predstavitvi in promociji ajdovskih podjetij in njihove dejavnosti širši javnosti.