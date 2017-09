Smrekar: Delovanje smučarske zveze je bilo stabilno, brez večjih pretresov

Ljubljana, 20. septembra - Smučarska zveza Slovenije se je danes sestala na letni skupščini. Po letih, ko so bila zasedanja krovne nacionalne smučarske organizacije v znamenju težav in nepredvidenih dogodkov, je tokratna skupščina potekala gladko in brez večjih pretresov. In takšno je tudi delovanje zveze, ki je bilo po besedah njenega predsednika Enza Smrekarja stabilno.