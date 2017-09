Teden sredozemske obale v znamenju trajnostnega transporta in turizma

Portorož, 20. septembra - V Portorožu se je danes pod geslom Živeti z morjem začel letošnji Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Kot pravi Mitja Bricelj, so se z ministrstvi začeli konkretni pogovori o t.i. zeleni infrastrukturi, pri čemer so v ospredju konkretni čezmejni projekti, povezani s trajnostnim transportom in turizmom.