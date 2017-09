Prvi sneg pobelil vrhove tudi na Hrvaškem in v BiH

Zagreb/Sarajevo, 20. septembra - Prvi sneg je v torek in danes pobelil tudi vrhove gora na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Na Hrvaškem so prve snežinke zapadle v torek zvečer na območju Gorskega Kotarja, v BiH pa danes na gorah Čvrsnica in Romanija, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.