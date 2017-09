Sirske sile ob podpori ZDA osvojile večino Rake

Damask, 20. septembra - Vojaške enote Sirskih demokratičnih enot (SDF) so ob podpori vojske ZDA doslej osvojile že 90 odstotkov Rake, nazadnje so osvojili pet strateških sosesk v mestu. Skrajna skupina Islamska država (IS), ki je mesto zasedla leta 2014, ostaja v središču mesta, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu.