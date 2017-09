SE v poročilu kritičen glede zakona o tujcih in ravnanja s psihiatričnimi bolniki

pišeta Jasna Vrečko in Peter Avsenik

Strasbourg, 20. septembra - Odbor Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nehumanega ravnanja je objavil novo poročilo o stanju v Sloveniji. Poročilo izpostavlja, da se je prenatrpanost v zaporih zmanjšala, je pa kritično do nekaterih določb zakona o tujcih in sredstev za oviranje pri psihiatričnih bolnikih. Vlada zagotavlja, da si bo prizadevala za odpravo neustreznosti.