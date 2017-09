Potres v Mehiki prestavil tudi dve prvenstvi

Ciudad de Mexico, 20. septembra - Mehiški Ciudad de Mexico, ki ga je pred nekaj urami stresel močan potres in zahteval že preko 200 smrtnih žrtev, bi moral med 30. septembrom in 6. oktobrom gostiti svetovni prvenstvi za paraplavalce in paradvigalce uteži. Po sestanku z lokalnim organizacijskim komitejem, so se odločili prvenstvi prestaviti.