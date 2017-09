Lenarški TBP lani potrojil dobiček

Lenart, 24. septembra - Tovarna bovdenov in plastike (TBP) iz Lenarta, katere največji lastnik je bosanski poslovnež Nijaz Hastor in zaposluje okoli 750 ljudi, je lani ustvarila za 59,5 milijona evrov prihodkov. To je devet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček v višini 7,4 milijona evrov se je potrojil.