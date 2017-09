Hvastija v Bergnu s tremi aduti, ki lahko posežejo visoko

Bergen, 21. septembra - V petek bodo na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Bergnu prve cestne dirke, na preizkušnji med mlajšimi člani ima slovenska reprezentanca upravičeno visoke cilje, saj so v kategorijo do 23 let v tej sezoni prestopili nadarjeni tekmovalci, na čelu s Tadejem Pogačarjem in Žigo Jermanom. Omenjena dvojica z Gašperjem Katrašnikom bo skušala presenetiti.