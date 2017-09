V Nemčiji s padcem števila beguncev tudi manj gradbenih dovoljenj

Berlin, 24. septembra - Število izdanih gradbenih dovoljenj v Nemčiji se je v prvih sedmih mesecih leta opazno zmanjšalo, kar analitiki povezujejo s padcem prihodov beguncev. Do konca julija so izdali 199.400 dovoljenj, kar je 6,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lanskega leta, so ta teden sporočili nemški statistiki.