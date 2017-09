Goran Dragić v solzah ob dresu Dražena Petrovića

Ljubljana, 20. septembra - Slika MVP evropskega prvenstva Gorana Dragića, ki v solzah sprejema dres Dražena Petrovića, je hitro zaokrožila po svetu in potrdila, da slovenski kapetan ni le vrhunski košarkar, ampak tudi velik človek. Klanjajo se mu tako Hrvati kot Srbi in ostali košarkarski narodi, ki so v njegovih solzah prepoznali iskrenost ter veliko srce.