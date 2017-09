Giggs in Scholes razjezila Indijce

New Delhi, 20. septembra - Legendi večkratnega evropskega prvaka Manchester Uniteda Ryan Giggs in Paul Scholes sta razjezila indijske nogometne navijače. Angleška nogometaša bi morala biti v Bangaloreju nastopiti na revialnih tekmah legend v futsalu, navijači so za vstopnice plačali tudi do 156 dolarjev, a njuna nastopa niso videli, ker sta bila po poti preutrujena.