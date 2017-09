Peterica občin s skupnim projektom do 30 kilometrov novih vodovodnih cevi

Kamnik, 20. septembra - V okviru dobrih 11 milijonov evrov vrednega projekta Oskrba s pitno vodo so v sodelujočih občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin zgradili več kot 30 kilometrov novih vodovodnih cevi. Kot so sporočili ob zaključku projekta, so s tem so poskrbeli za boljšo oskrbo s pitno vodo za 55.000 prebivalcev.