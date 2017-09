Ljubljana, 20. septembra - Od torka pogrešajo 21-letnega Aljaža Gumzeja s Pragerskega, ki je visok okoli 166 cm, suhe postave, svetlejše polti, temno rjavih oči in črnih las. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v trenirko črne barve in obut v športne copate modre barve, so sporočili s Policijske uprave Maribor.