Na konferenci z mladimi o pomenu trajnostne mobilnosti in možnih rešitvah

Ljubljana, 20. septembra - V Evropskem tednu mobilnosti v Ljubljani poteka prva nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade z naslovom Ali lahko zgradimo boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost?. Pripravili so jo na pobudo mladih, povezala pa je akterje z različnih področij. Mladim so ob tej priložnosti namenili tudi priročnik o okolju, prometu in zdravju.