Forbes: Dallas Cowboys še naprej najbogatejša ekipa

New York, 20. septembra - Finančni časnik Forbes je objavil lestvico najvrednejših športnih ekip na svetu. Že enajsto leto zapored so na vrhu najvrednejših ekip v severnoameriški seriji ameriškega nogometa NFL pri moštvu Dallas Cowboys, ki so z ocenjeno vrednostjo v višini 4,8 milijard ameriških dolarjev hkrati tudi najvrednejša ekipa nasploh.