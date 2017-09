Liverpool izpadel v tretjem krogu angleškega ligaškega pokala

Leicester, 20. septembra - Tekmec Maribora v nogometni ligi prvakov Liverpool je izpadel v tretjem krogu angleškega ligaškega pokala. Varovanci trenerja Jürgena Kloppa so morali z 0:2 (0:0) priznati premoč Leicester Cityju. Za zmagovalce, ki so bili gostitelji tekme, sta v drugem polčasu zadela Shinji Okazaki (65. minuta) in Islam Slimani (78.).