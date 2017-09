Senatni republikanci z novim poskusom preklica obamacarea

Washington, 20. septembra - Senatni republikanci so v torek prišli na dan z novo pobudo za preklic zdravstvene reforme predsednika ZDA Baracka Obame, imenovane obamacare, in uvedbo nove reforme, ki bi prenesla več pristojnosti na zvezne države. Demokrati in zdravniška združenja trdijo, da bo tudi ta predlog milijone oropal zdravstvenega zavarovanja.