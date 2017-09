Avstrijski parlament odpisano pohištvo prodal na dražbi

Dunaj, 20. septembra - Avstrijski parlament, ki je deležen generalne obnove, se je odločil, da bodo odpisano pohištvo prodali na dražbi, denar pa nakazali v državni proračun. Spletna dražba se je končala nepričakovano uspešno, saj so prodali skoraj vse pohištvo in zbrali dobrih 208.000 evrov, so sporočili iz avstrijskega parlamenta.