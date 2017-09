Linkin Park pripravljajo koncert v spomin na Benningtona

Los Angeles, 20. septembra - Skupina Linkin Park je za 27. oktober napovedala koncert, s katerim se bo poklonila pokojnemu pevcu Chesterju Benningtonu, ki je konec julija napravil samomor. Ob napovedi so objavili tudi video za naslovno skladbo njihovega novega albuma One More Light, v katerem se Bennington "kopa v soju luči".