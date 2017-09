Suu Kyijeva: Pripadniki Rohingye se smejo vrniti, preiskave se ne bojimo

pripravila Jasna Vrečko

Yangon/Ženeva/Canberra/New York, 19. septembra - Voditeljica Mjanmara Aung San Suu Kyi je v prvem javnem odzivu na nasilje v zvezni državi Rakhine branila odziv vlade in dejala, da so pripravljeni omogočiti vrnitev pripadnikov manjšine Rohingya, ki so zbežali v Bangladeš. Zatrdila je, da se ne bojijo mednarodne preiskave in da vojska "operacije čiščenja" že dva tedna ne izvaja več.