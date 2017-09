Evropska komisija vrednoti uspešnost schengenskega informacijskega sistema na Hrvaškem

Zagreb, 19. septembra - Hrvaško notranje ministrstvo je potrdilo, da predstavniki Evropske komisije in strokovnjaki iz držav članice Evropske unije med obiskom na Hrvaškem ugotavljajo, ali je Hrvaška uspešno uveljavila schengenski informacijski sistem (SIS). Vrednotenje uveljavitve SIS na Hrvaškem, ki se je začelo v ponedeljek, bo potekalo do petka, so sporočili.