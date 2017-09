V Zagrebu od oktobra dela velikanov umetnosti 20. stoletja iz fundacije Maeght

Zagreb, 20. septembra - V zagrebškem Umetniškem paviljonu bo med 5. oktobrom in 14. januarjem na ogled razstava Strast ustvarjanja: Vrhunske umetnine iz Fundacije Marguerite in Aimeja Maeghta. Razstava obsega dela 25 velikih umetnikov 20. stoletja, med drugim Georgesa Braquea, Marca Chagalla, Joana Miroja, Alexandera Calderja, Ellswortha Kellyja in Paula Jenkinsa.