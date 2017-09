Stari znanec policije v šempetrski bolnišnici grozil z nožem

Nova Gorica, 19. septembra - V soboto zgodaj zvečer je v šempetrski bolnišnici nasilni moški razgrajal in tam zaposlenim grozil z nožem. Ker se po prihodu policistov ni umiril, so zoper 24-letnega moškega, starega znanca policije, uporabili prisilna sredstva in mu odvzeli prostost, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.