Preiskovalci ZN zahtevajo neoviran dostop do Mjanmara

Ženeva, 19. septembra - Preiskovalci ZN za človekove pravice so danes v Ženevi opozorili, da potrebujejo "popoln in neoviran" dostop do Mjanmara, da bi preiskali tamkajšnjo hudo krizo zaradi nasilja nad muslimansko manjšino Rohingya. Predstavnik mjanmarske vlade je znova zavrnil preiskavo.