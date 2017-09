Muzikal Rent v MGL poltretja ura čistega petja in zgodba z veliko poante

Ljubljana, 19. septembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili broadwayski muzikal Rent Jonathana Larsona. Režijo prve slovenske uprizoritve podpisuje Stanislav Moša. Direktorica in umetniška vodja gledališča Barbara Hieng Samobor je Rent označila kot "poltretjo uro čistega petja, s Pulitzerjevo nagrado ovenčan scenarij in zgodbo z veliko poante".