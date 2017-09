Trump v svojem prvem nastopu pred svetovnimi voditelji pozval k reformi ZN

New York, 18. septembra - Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času lanskoletne predsedniške kampanje izjemno kritičen do Združenih narodov, je na vrhu v podporo reformam generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa pohvalil za dobro delo in pozval vse članice ZN, naj se pridružijo prizadevanjem za reformo te svetovne organizacije.