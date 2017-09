Poslanci iz Evrope v peticiji pozvali k zaščiti pripadnikov Rohingya

Bruselj, 18. septembra - Evropsko protirasistično gibanje EGAM in številni poslanci iz evropskih držav so v peticiji pozvali oblasti v Mjanmaru in Evropi, naj zaščitijo pripadnike muslimanske manjšine Rohingyja, ki se jih že več desetletij diskriminira in so tarča nasilja, so danes sporočili iz EGAM.