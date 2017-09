Jeseni na Dunaju od Bruegla, Raffaela in Rubensa do viennacontemporary

Dunaj, 19. septembra - Razstavno jesen bodo na Dunaju popestrila tako velika imena renesančnega in baročnega slikarstva kot tudi sodobni umetniki. V Galeriji Albertina so posvetili razstave Petru Brueglu starejšemu in Raffaelu, v Umetnostnozgodovinskem muzeju bodo v središče postavil Rubensova dela, čez nekaj dni pa se začne umetniški sejem viennacontemporary.