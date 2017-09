Ministrstvo med tri univerze razdelilo 1,3 milijona evrov

Ljubljana, 18. septembra - Na javnem razpisu Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih so uspele vse tri prijaviteljice Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru ter Univerza na Primorskem. Med univerze bodo razdelili nekaj manj kot 1,3 milijona evrov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.