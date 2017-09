V oktobru naj bi zaživela letalska povezava Maribor-Beograd

Maribor, 18. septembra - Belgijsko-slovenska družba VLM Airlines naj bi oktobra predstavila letalske povezave med Mariborom in Beogradom, navaja spletni portal exyuaviation.com. Prvi leti so predvideni za 9. oktober in naj bi potekali petkrat tedensko. VLM Airlines teh navedb še ni potrdila, je pa večkrat namignila o povezavi s srbsko prestolnico.