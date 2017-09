Na Koroškem potrdili razdelitev dela od 27 milijonov evrov za razvoj regije

Radlje ob Dravi, 18. septembra - Svet Koroške regije in razvojni svet regije sta danes potrdila prvi dogovor za razvoj regije, s katerim so med štiri projekte razdelili del od 27 milijonov evrov, namenjenih regiji. Nad potrjenim sta razočarana župana občin Prevalje in Črna na Koroškem, saj ni v skladu z dogovorjenim decembra 2015 in ogroža izgradnjo čistilnih naprav.