Festivalu Lent 2017 tri nagrade festivalskega združenja IFEA

Tucson, 18. septembra - Mednarodno združenje festivalov in prireditev (The International Festival and Events Association - IFEA) je Festivalu Lent 2017 na 62. letnem kongresu v mestu Tuscon v ameriški zvezni državi Arizona podelilo dve zlati in srebrno nagrado Pinnacle. Zlati nagradi je dobil za programsko zloženko in razglednico, srebrno za plakat.