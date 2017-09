Dnevnik: Osem let zapora zaradi trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije

Ljubljana, 18. septembra - Ljubljansko okrožno sodišče je zaradi trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije na osem let zapora obsodilo Boštjana Majerja, njegova pomočnika Bojana Minića in Ano Mario Largeanu pa na dobri dve leti zapora. Majer bo moral plačati še 18.000 evrov kazni in vrniti 18.000 evrov nepošteno pridobljenega denarja, poroča Dnevnik. Sodba še ni pravnomočna.