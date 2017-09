Nemčija v finalu EP, a šele po hudem boju s Slovenijo

Luxembourg, 16. septembra - Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem evropskem prvenstvu v Luksemburgu osvojila bronasto medaljo. Zagotovila si jo je že v petek, danes je imela priložnost še za vstop v finale, a so bili Nemci premočni in zmagali s 3:2. V finalu bodo njihovi nasprotniki Portugalci, ki so v prvem polfinalu premagali Francijo s 3:2.