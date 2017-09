Madžarsko-belgijski finale v Quebecu

Quebec, 16. septembra - Madžarska Timea Babos in Belgijka Alison Van Uytvanck sta finalistki teniškega turnirja WTA v Quebecu z nagradnim skladom 226.750 dolarjev. Tretjepostavljena Madžarka je v polfinalu s 7:6 (8) in 6:4 ugnala prvo nosilko, Čehinjo Lucie Šafarovo, sedmopostavljena Belgijka pa je s 6:1 in 6:2 izločila četrto nosilko, Nemko Tatjano Maria.