Zelko se je uvrstil v zlato skupino

Split, 16. septembra - V dalmatinski prestolnici Split so se zaključili kvalifikacijski plovi na svetovnem prvenstvu v razredu laser. Organizatorji so v močnem jugu izpeljali vse tri predvidene plove, Mariborčan Žan Luka Zelko pa je danes dobro jadral in s 15., petim in tretjim mestom napredoval na skupno 21. mesto in se uvrstil v zlato skupino.